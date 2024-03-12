Подмосковье 12 марта 2024, 14:31 Ученики школы имени Доватора в Дедовске написали письма участникам СВО на «Неделе добрых дел» СОШ №8 г. Балашихи

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Школа имени Доватора в Дедовске присоединилась к проекту «Неделя добрых дел». Ребята из начальных классов уже написали трогательные письма с пожеланиями участникам СВО, впереди много других планов.

В своих письмах ребята 3 «Э» класса рассказали о себе и своих увлечениях, о ярких событиях в жизни. Дети поблагодарили военнослужащих за мирное небо, счастливое детство и возможность спокойно учиться. Письма украсили рисунками.

СОШ №8 г. Балашихи СОШ №8 г. Балашихи СОШ №8 г. Балашихи СОШ №8 г. Балашихи

Подобные акции в рамках «Недели добрых дел» проходят во всех школах Подмосковья. Например, в Волоколамске начались мастер-классы по плетению маскировочных сетей, выпечке блинов и росписи пряников.

Ранее об акции рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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