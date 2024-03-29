Подмосковье 29 марта 2024, 19:25 Ученики школы № 8 посетили машиностроительное предприятие в Ступине СОШ № 8 г. Ступино

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Учащиеся 11-го класса из городской школы № 8 посетили экскурсию на Ступинском машиностроительном производственном предприятии. Они ознакомились с процессами производства несущих частей для летательных аппаратов, а также узнали о структуре и методах изготовления деталей.

Участники экскурсии выразили благодарность сотрудникам «СМПП» за информативную экскурсию, подчеркнув важность и ответственность работы по производству несущих частей для летательных аппаратов, от качества которых зависит безопасность человеческих жизней.

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Это мероприятие оказало значительное влияние на выбор будущей профессии учащихся. Оно помогло им лучше понять сферу машиностроения и ее важность в современном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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