Подмосковье 17 ноября 2023, 23:51 Ученики школы № 5 в Солнечногорске стали участниками урока боевой славы

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В школе № 5 в Солнечногорске состоялся урок боевой славы. Его организовало представитель движениа «Боевое братство» и полковник запаса Геннадий Ефимов. В мероприятии поучаствовали свыше 50 детей.

«Во время урока в формате открытого диалога ученикам рассказали о значимости воинского долга, о важности понимания истории своей страны и своего города», — сообщили в местной администрации.

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