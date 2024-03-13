Подмосковье 13 марта 2024, 17:06 Ученики школы №25 в Балашихе украсили пряники и печенье для бойцов СВО Телеканал «360»

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Кулинарный мастер-класс провели в школе № 25 в Балашихе. Дети расписали печенье и пряники для бойцов спецоперации в рамках «Недели добрых дел».

Учащиеся средних классов занялись росписью пряников и печенья. Другие ребята пекут блины и угощают ими участников клуба «Активное долголетие». Также школьники учатся плести маскировочные сети и пишут письма с словами поддержки военнослужащим на передовую.

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Акция «Неделя добрых дел» проходит во всех школах Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева с 11 по 15 марта. К проекту присоединились 40 школ городского округа Балашиха.

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