Подмосковье 15 декабря 2023, 08:45 Ученики школы № 10 в Лобне собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции прошел в школе № 10 в Лобне. Участие в акции приняли педагоги, ученики и их родители.

По словам организаторов акции, никто не остался равнодушным. Удалось собрать продукты, лекарства, средства личной гигиены, теплую одежду и многое другое для бойцов.

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Школьные волонтеры помогли отсортировать и упаковать гуманитарную помощь. Вскоре груз доставят на передовую.

Участие в подобных акциях принимают не только школы и детские сады, но и простые жители, государственные организации, крупные предприятия и представители частного бизнеса.

Кроме того, в Лобне работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Он работает с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Мирная, дом № 13к2. Контактный телефон: +7 901 785-10-59.

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