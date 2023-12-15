15 декабря 2023, 08:45
Ученики школы № 10 в Лобне собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
Сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции прошел в школе № 10 в Лобне. Участие в акции приняли педагоги, ученики и их родители.
По словам организаторов акции, никто не остался равнодушным. Удалось собрать продукты, лекарства, средства личной гигиены, теплую одежду и многое другое для бойцов.
Реклама
Школьные волонтеры помогли отсортировать и упаковать гуманитарную помощь. Вскоре груз доставят на передовую.
Участие в подобных акциях принимают не только школы и детские сады, но и простые жители, государственные организации, крупные предприятия и представители частного бизнеса.
Кроме того, в Лобне работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Он работает с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Мирная, дом № 13к2. Контактный телефон: +7 901 785-10-59.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Лобня
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама