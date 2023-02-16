Подмосковье 16 февраля 2023, 15:50 Ученики школы № 10 в Балашихе получили разряд по парашютному спорту

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Юнармейцы из школы № 10 в Балашихе совершили по три прыжка с парашютом. Все восемь школьников вместе с классным руководителем получили третий разряд по парашютному спорту.

Главный организатор и активист Надежда Александровна — классный руководитель 11 «А» класса. Она не просто агитировала своих подопечных, а получала разряд вместе с ребятами.

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«Самое страшное для меня оказалось как раз сделать шаг в никуда, когда открылась дверь самолета. <…> Мы с 800 метров прыгали, то есть видно было домики, видно было строения, видно было землю — это еще страшнее. Потому что ты понимаешь, насколько это высоко», — рассказала классный руководитель 11 «А» класса школы № 10 Надежда Гурко.

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Парашют весит 19 килограммов. Управлять им сложно, поэтому до прыжков не допускаются те, кто весит меньше 46 килограммов. В школу к ребятам приезжал инструктор. Он научил их выпускать парашют, группироваться, приземляться и самое сложное — гасить парашют.

«Под влиянием ветра купол парашюта опять надувается, и тебя тянет вперед, в лес, в дачные поселки, куда угодно. Нужно протянуть за нижние стропы, <…> потянуть парашют к себе. Но это не всегда получается», — рассказала юнармеец отряда «Пересвет» Анастасия Коршунова.

На торжественной линейке ребятам и их классному руководителю Надежде Александровне вручили свидетельства, сертификаты о прохождении обучения и значки парашютистов.

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