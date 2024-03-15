Подмосковье 15 марта 2024, 08:58 Ученики школы № 1 в Красногорске научились плести маскировочные сети на «Неделе добрых дел» Телеканал «360»

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«Неделя добрых дел» прошла в школе № 1 в Красногорске. Для старшеклассников провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

Плести маскировочные сети для бойцов спецоперации ребятам помогали волонтеры с опытом. Чтобы изготовить сеть, необходимо следовать определенной схеме. Тогда изделие будет прочным и прослужит долго.

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Школьники быстро втянулись в процесс и приступили к самостоятельной работе сразу после небольшого инструктажа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел». Дети плели маскировочные сети, пекли пряники и писали письма бойцам СВО.

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