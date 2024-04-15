Подмосковье 15 апреля 2024, 20:43 Ученики школьного Бородинского лесничества смастерили скворечники для птиц Комитет лесного хозяйства МО

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Ученики школьного лесничества «Березка» сделали своими руками скворечники для возвращающихся в родные края пернатых. Украшенные оригинальным декором домики для птиц разместят на аллее в учебном учреждении «Созвездие Вента» в селе Мокрое Можайского городского округа.

По словам помощника участкового лесничего Бородинского филиала «Мособллеса» Елены Котовой, ребята смастерили и украсили каждый скворечник под руководством лесничих-наставников.

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«Каждый вложил в свою работу душу. Мы всегда рады возвращению пернатых друзей — санитаров леса», — рассказала Котова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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