Подмосковье 16 апреля 2024, 18:59 Ученики школ искусств из Воскресенска стали призерами семи творческих конкурсов Unsplash

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Ученики детских школ искусств Воскресенска продолжают участвовать в различных мероприятиях, показывая отличные результаты. Сразу несколько ребят стали призерами и лауреатами областных творческих конкурсов.

Юная флейтистка Арина Залесина из детской школы искусств № 5 удостоена диплома лауреата первой степени на Московском областном открытом конкурсе сольного и ансамблевого исполнения на оркестровых инструментах «Чеховская весна». Танцевальный ансамбль «Фантазия» награжден дипломами лауреатов первой и второй степени. В ходе школьного конкурса пианистов «Весенние ласточки», посвященного лучшему исполнению композиции, ученики различных классов школы искусств продемонстрировали высокий уровень мастерства и подготовки, при этом Гран-при был вручен Софии Картавовой, ученице четвертого класса.

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Учащиеся детской музыкальной школы № 2 также достигли значительных успехов. Алиса Селиванова, воспитанница вокального отделения, стала лауреатом фестиваля детского творчества «Веснушка-Авиа-2024», проходившего в Екатеринбурге. Трио домристов в лице Сергея Сахарова, Тихона Амелина и Дениса Епифанова получило звание лауреата II степени на I Московском открытом фестивале-конкурсе детской музыки и исполнительского искусства на струнных народных инструментах «Домрачей». Иван Труш вместе с мамой Татьяной Мосевкиной награждены званием лауреата I степени в номинации «Ансамблевое исполнительство-фортепиано», а сам Иван также стал лауреатом III степени в сольной номинации на фортепиано на международном конкурсе, посвященном 220-летию Иоганна Штрауса.

Ученики детской школы искусств № 3 также заслужили высокие оценки на различных мероприятиях. Студенты отделения народно-оркестрового исполнения удостоены званий лауреатов разных степеней на зональном конкурсе юных исполнителей на русских народных инструментах. Александра Жирнова получила специальный диплом за исполнение композиции С. Ляпунова «Вечерние грезы» на Московском областном открытом конкурсе юных пианистов. Анастасия Золотова отмечена дипломом лауреата второй степени на всероссийской заочной олимпиаде по музыкальной литературе «Загадки гармонии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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