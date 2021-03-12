Онлайн и офлайн. Ученики центра культуры в Рузе выбрали смешанную форму занятий

Тучковский центр культуры в Рузе вышел на смешанную форму обучения, сделав доступным не только очное, но и дистанционное обучение. Несмотря на отмену ковид-ограничений, онлайн-занятия там не убрали, чтобы ими смогли воспользоваться те, кому это удобно.

Присоединиться к урокам позволяет приложение Zoom. Педагоги проводят занятия онлайн. Если это вокал, то поют с учениками, а если хореография, вместе отрабатывают движения.

Об этом рассказала заведующая структурным подразделением в центре культуры и искусств Галина Власова.

В дистанционном формате у нас появились как декоративно-прикладные кружки, так и ИЗО Галина Власова.

На пике пандемии преподаватели соорудили внутри учреждения культуры собственную студию, откуда записывали видеоуроки и выходили в прямые эфиры. Когда ограничительные меры начали ослаблять, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко предложил участникам творческих коллективов и их родителям обсудить, нужен ли онлайн-формат.

Источник фото: телеканал «360»

Ответ был положительным. По мнению ребят и их родителей, это современно, удобно и открывает много новых возможностей.

Отчетные концерты и выступления творческих коллективов уже можно смотреть онлайн. Все номера записывают и выкладывают на сайте центра культуры и искусств в Тучкове.

«Иногда бывает такое, что ты приходишь со школы и делаешь все уроки, а еще какие-то дела по дому. И уже идти в центр культуры, особенно если это зима, очень тяжело. А тут онлайн-доступность. Можно в любой момент открыть, что-то посмотреть, попробовать в своем доме, даже в пижаме», — поделился воспитанник центра Дмитрий Ермаков.

Родители также одобрили формат онлайн-обучения, ведь теперь можно не только следить за успехами ребенка, но и заниматься вместе с ним.

«Я думаю, это очень нужно в наше время, потому что сейчас все же через интернет. Даже я гимнастику делаю (спасибо Галине Николаевне), потому что как ребенок мой занимался онлайн, так и я», — отметила Рената Климолина, мама одного из учеников.