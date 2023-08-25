Подмосковье 25 августа 2023, 14:14 Ученики подмосковной гимназии имени Примакова заняли второе место в первенстве России по шахматам Пресс-служба Министерства образования МО

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Учащиеся гимназии имени Примакова взяли серебро в командном первенстве России по шахматам. Ребят тренировал Игорь Ягупов.

В Министерстве образования Московской области заявили, что в этом году в соревнованиях участвовали 33 команды из 15 субъектов России.

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«За высокие места в самом престижном юношеском командном первенстве традиционно конкурируют сильнейшие спортивные коллективы страны, включая специализированные спортивные школы олимпийского резерва», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье работает 61 школа-флагман. В этом году в Истре откроют еще одну.

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