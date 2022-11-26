Подмосковье 26 ноября 2022, 20:49 Ученики одной из каширских школ проведут «Умные каникулы» с пользой

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Многие учащиеся каширской школы № 7 продолжили ходить в образовательное учреждение и на каникулах. Для ребят работают различные секции, организуют киносеансы и походы в музеи — в рамках проекта «Умные каникулы».

Сейчас в школе обучаются 115 кадетов, и большая часть ребят посещают любимое учебное заведение и в дни каникул.

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«В настоящее время у нас каникулы, и дети, кто не уехал к бабушкам и дедушкам, проводят у нас „Умные каникулы“. Это проект, который реализуется в Московской области не первый год, и мы вошли в этот проект в этом году. Для нас это очень интересный опыт, нам он нравится, потому что дети имеют возможность отдохнуть интересно — мы посещаем с ними и краеведческий музей, и предприятия нашего города, а еще и большая интересная работа проводится с ними в стенах нашей школы», — рассказала замдиректора общеобразовательного комплекса МБОУ СОШ № 7 Юлия Попова.

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Лазерный тир, историко-краеведческий музей с уникальными экспонатами, в том числе сделанными руками самих ребят, — все это открыто и работает в дни школьных каникул. Одно из любимых занятий кадетов — киносеанс. К примеру, ребятам показывают «Офицеров».

Киносеанс значится и в программе дня «Умных каникул» в каширской школе № 7. Посмотреть культовый фильм «Калашников» учащиеся седьмой школы собрались вместе с председателем правления местного отделения ветеранов войны в Афганистане Михаилом Ануровым.

Обычный день каникул здесь тоже очень насыщен — от мастер-класса по рисованию сказочных героев до разбора Нюрнбергского процесса, оттачивания нормативов начальной военной подготовки и секции робототехники.

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