Ученики обновленной школы №7 в Серпухове начали заниматься в современном спортзале

Модернизация школы в Серпухове позволила не только ликвидировать вторую смену, но и улучшить условия для школьников на уроках физкультуры. В пристройке на 200 мест в СОШ № 7 появился новый спортзал. Раньше вся школа — а это более тысячи человек — занималась в зале, которому почти полвека.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь все начальные классы занимаются физкультурой в просторном помещении в пристройке. Там есть инвентарь для всех видов спорта, включая настольный теннис и гимнастику.

Источник фото: телеканал «360»

В начале этого года благодаря пристройке мы получили возможность проводить занятия в новом, красивом, современно оборудованном спортивном зале и на спортивной площадке, которая превратила нашу пришкольную территорию в спортивный городок Наталья Иванкова учитель физкультуры школы № 7 Серпухова

Источник фото: телеканал «360»

В седьмой школе всегда уделяли большое внимание спортивной работе, добавила учитель. На протяжении 10 лет учащиеся являются победителями городской Спартакиады. Команды по волейболу и баскетболу не один раз становились победителями и призерами регионального и зонального этапов. В этом учебном году учащиеся 11 класса, одержав победу в регионе, стали финалистами всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи — ГТО».

Источник фото: телеканал «360»

«В школе создан спортивный клуб „Олимпия“, основу которого составляют учащиеся среднего и старшего звена. Теперь у нас появилась возможность вовлекать в спортивную работу и учащихся начальной школы. На базе нового спортивного зала уже с февраля начались занятия в секции кунг-фу, а с нового учебного года ребят будут ждать занятия по настольному теннису и детскому фитнесу», — рассказала Наталья Иванкова.

Смотрите подробности — в сюжете «360».