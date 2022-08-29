Ученики начальных классов Подмосковья получат бесплатное мороженое 1 сентября

Уже совсем скоро наступит День знаний, 1 сентября. В Подмосковье к нему готовятся основательно. Например, всем учащимся младших классов региона решили сделать приятный сюрприз — каждому ученику подарят мороженое «Чистая линия».

«1 сентября по инициативе губернатора все учащиеся начальных классов подмосковных школ получат вкусный подарок — мороженое „Чистая линия“. Такая акция реализуется уже второй год», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В целом выходит, что мороженое раздадут более чем 450 тысячам школьников. В прошлом году эта акция прошла в первый раз и очень понравилась детям и их родителям. Мороженое будет раздаваться во всех школах Подмосковья.

Как напомнили в Министерстве образования Московской области, в целом в регионе 1 сентября сядут за парты больше миллиона детей. Ранее об этом говорил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.