Подмосковье 27 марта 2024, 10:19 Ученики Москворецкой гимназии в Воскресенске сдали нормы ГТО Телеканал «360»

Читать 360tv в

Учащиеся школ Воскресенска сдали нормы ГТО. Эту традицию из советского прошлого возродили 10 лет назад, теперь ее продолжают новые поколения.

Свои силы в сдаче норм ГТО попробовали ученики Москворецкой гимназии. Выпускникам при поступлении в вузы наличие значка «Готов к труду и обороне» дает дополнительные баллы.

Реклама

«Желаю много побед. Здесь собрались лучшие из лучших. Я знаю, что результат вы покажете тоже отличный!» — напутствовала ребят директор Москворецкой гимназии Нина Медведева.

Чтобы получить знак отличия «Готов к труду и обороне», необходимо сдать челночный бег, отжимания, пресс, прыжок в длину, выполнить упражнение на гибкость и пробежать короткую и длинную дистанции.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс может выполнить любой желающий в возрасте от шести лет и старше. При этом многие работодатели поощряют желание сотрудников сдать нормы ГТО: дают выходные или премии. Главное условие — отсутствие медицинских противопоказаний.

«Ежегодно сдают около 2000 человек. Естественно, основная масса — это дети, юноши. Взрослых, к сожалению, не так много», — рассказал руководитель центра тестирования ГТО в Воскресенске Владимир Мурашов.

В этом году в России празднуют 10-летие с момента возрождения комплекса «Готов к труду и обороне».

«Долгие годы существования комплекса ГТО в период Советского Союза и десятилетие существования этого комплекса в Российской Федерации доказали его эффективность в воспитании и совершенствовании физического состояния молодого поколения», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».