Подмосковье 22 февраля 2023, 08:34 Ученики лицея № 1 в Солнечногорске сделали 150 окопных свечей для бойцов СВО

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Ученики лицея № 1 в Солнечногорске присоединились к помощи волонтерам фонда «Дари Добро». Во время каникул 30 ребят изготовили 150 окопных свечей для бойцов СВО.

Окопные свечи почти не дымят, противнику незаметны, зато помогают нашим военным высушить вещи, подогреть еду или согреть руки.

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Куратор фонда «Дари Добро» по поддержке СВО Дмитрий Литовка рассказал, что ребята придумали приспособление, которое закрывает свечу сверху. На эту конструкцию можно поставить что-то, чтобы разогреть. Плюс свечу не видно с коптера.

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На окопных свечах ребята оставили свои автографы.

«У нас обратная связь есть. Ребята получают наши посылочки, наши сети, баночки и, представляете, сидят, зажигают, а здесь — 4 „А“, Волков сделал! Для них это очень важно, трогательно. Такой кусочек мирной жизни. Это дети передают от всего сердца», — рассказала представитель волонтерского движения «Солнечногорские покрова» Елена Глазкова.

Поучаствовать в процессе создания окопных свечей может каждый. В фонде «Дари добро» ждут на помощь новых волонтеров и с радостью примут консервные банки, воск и остальные необходимые вещи.

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