Подмосковье 15 декабря 2023, 23:56 Ученики кадетского класса Росгвардии из Подольска написали письма участникам СВО Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Ученики Подольского кадетского класса Росгвардии написали и передали письма и новогодние поздравления для бойцов в зоне СВО. Также они встретились с сотрудниками ОМОН «Русич». Они рассказали ребятам о роботах-саперах, правилах радиообмена и других тонкостях работы.

Кадеты побывали внутри транспортных средств специалистов и смогли рассмотреть устройство техники.

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«В скором времени подарки и обереги, сделанные руками кадетов, будут переданы адресатам в напоминание о тепле родного дома и поддержке в тылу», — уточнили в подмосковной Росгвардии.

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