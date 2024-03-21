Подмосковье 21 марта 2024, 09:35 Ученики из 5 школ Воскресенска приняли участие в муниципальном конкурсе по экологии Медиасток.рф

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Муниципальный конкурс исследовательских работ по экологии прошел в Воскресенском научно-методическом центре. Участие в нем приняли семь учеников 5-11 классов из пяти школ округа.

Исследовательские работы ребят оценивало компонентное жюри. В его состав вошли педагоги, представители Государственного социально-гуманитарного университета и филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“.

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Победителями конкурса стали Дарья Пащенко из Москворецкой гимназии и Эрик Унусян из школы № 2. Учителям, подготовившим победителей и призеров конкурса, объявили благодарность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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