Подмосковье 08 декабря 2023, 13:15 Ученики и волонтеры со всего Подмосковья встретятся с Марией Захаровой Источник: РИА «Новости»

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Центральное событие проекта «Мы будущее. Сила смыслов» пройдет в Подмосковье при участии Марии Захаровой — официального представителя МИД России. Участники встречи — школьники, студенты и волонтеры со всего региона.

Паблик-ток организовало Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. На встречу с Марией Захаровой приехали молодые люди из разных городов Московской области. Мероприятие состоится в Красногорске, в Доме правительства.

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Ранее в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов» уже прошли встречи с уникальными спикерами, среди которых оказались политологи, блогеры, журналисты и военкоры. У каждого из них своя история, свой опыт и свой особый взгляд на происходящие события. Объединяет всех одно — это четкая гражданская позиция, неравнодушие и служение родине.

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