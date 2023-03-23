Подмосковье 23 марта 2023, 12:42 Ученики гимназии № 1 в Балашихе написали письма бойцам СВО

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Ученики третьих и седьмых классов гимназии № 1 имени героя России Баландина в Балашихе приняли участие в акции «Письмо солдату». Более 250 ребят написали послания бойцам СВО во время уроков изобразительного искусства.

Дети написали бойцам СВО о том, чем хотели поделиться. Они рассказали о себе, поразмышляли на тему мира, передали слова поддержки. Свои письма ребята украсили георгиевскими лентами, российским триколором и армейскими звездами.

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«Акция проходит у нас в гимназии уже не первый раз. Пробный вариант мы проводили еще осенью, затем провели на День защитника Отечества и сегодня. Дети не только написали письма, но и принесли подарки бойцам — шоколадки и конфеты. Привлекать детей к таким мероприятиям очень важно, потому что они должны понимать, для чего началась спецоперация и как сложно сейчас нашим бойцам», — сказала заместитель директора по воспитательной работе Виктория Барышникова.

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Школьникам также рассказали о подвигах героев времен Великой Отечественной и современных бойцов.

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