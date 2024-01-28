Подмосковье 28 января 2024, 16:03 Ученики гимназии № 1 из Воскресенска сплели для бойцов СВО маскировочные сети Unsplash

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Школьники из Воскресенска вместе с волонтерами изготовили маскировочные сети для бойцов СВО. Общественная организация «Вектор» передаст их солдатам.

Ветеран боевых действий Александр Бутченко вместе с товарищами Максимом Дорошкевичем и Андреем Плещаковым организовал общественную организацию «Вектор» для помощи бойцам СВО.

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«Вектор» держит связь со старостами населенных пунктов и привозит самое необходимое для солдат и мирных жителей. Одним из важнейших расходных материалов для бойцов являются окопные свечи и маскировочные сети. Изготавливать их помогают ученики гимназии № 1 и еще двух школ Воскресенска. Гуманитарные грузы отправляются в зону СВО ежемесячно.

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