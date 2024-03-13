13 марта 2024, 09:43
Ученики гимназии N8 в Коломне испекли 100 пряников для бойцов СВО
Губернатор Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах Подмосковья. В гимназии № 8 ученики приготовили 100 пряников для бойцов специальной военной операции.
Испекли пряники на уроке технологии одиннадцатиклассницы, а ученицы 7-го класса их украсили.
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Также школьники начали отливать окопные свечи, которые бойцы используют для обогрева и приготовления обеда. За неделю планируют сделать не менее 200 штук.
Все 29 школ Коломны присоединились к акции «Неделя добрых дел». Ребята плетут маскировочные сети, пишут письма, пекут блины и готовят приятные сюрпризы для участников спецоперации.
«Эта акция аккумулирует всю Московскую область, мы много чего сделаем за эту неделю. У нас абсолютно все дети, это порядка 20 тысяч человек, будут задействованы в различных активностях. Часть маскировочных сетей, пряников мы отвезем на общий склад Московской области, потом это направят в зону специальной военной операции», — рассказала начальник управления образования администрации городского округа Коломна Янина Щеглова.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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