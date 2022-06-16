Ученикам волоколамской школы рассказали о раздельном сборе отходов

Учащиеся волоколамской школы № 2 узнали о важности раздельного сбора отходов по системе Два Бака. Волонтеры представили детям тематический спектакль при поддержке регионального Мин ЖКХ.

Рассказ о злой царице мусора, которая хочет загрязнить весь мир отходами вдохновил юных жителей Волоколамска на заботу о природе. Волонтеры показали ребятам спектакль, в ходе которого рассказали о том, ка правильно сортировать отходы и для чего это нужно. О системе Двух Баках рассказал глава Мин ЖКХ области Антон Велиховский.

«Раздельный сбор отходов на территории Московской области реализован по двухконтейнерной системе, принцип которой заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования — „сухие“, и прочие отходы — „смешанные“. Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества», — пояснил Велиховский.

Всего по области установлено 168 тысяч контейнеров для сбора вторсырья, а с сентября 2021 года контейнерный парк начали модернизировать.

«На сегодняшний день отрасль по обращению с отходами динамично развивается, мы строим не только контейнерные площадки, но и новые объекты переработки и разделения отходов, поэтому вся инфраструктура строится как единый, непрерывный цикл разделения отходов с последующей переработкой вторичного сырья. Тем самым, мы создаем и развиваем экономику замкнутого цикла в Подмосковье», — отметил глава министерства.

Московская область стала одной из первых, где началась реализация двухконтейнерной системы разделения отходов. Она заработала в 2019 году, и с тех пор жители области сдали на переработку более 6,5 миллиона тонн мусора.