Ученикам из Рузы показали новую школу на 550 мест. Ее откроют в марте

Современную школу откроют весной в поселке Тучково. Здесь уже побывали старшеклассники. Они проверили готовность новых стен вместе с главой Рузского округа Николаем Пархоменко. И даже оставили первый отзыв, записав видео для социальных сетей.

Школа примет учеников уже в марте. Как рассказал 11-классник Дмитрий Ермаков, если бы ему год назад сказали, что он сможет поделиться впечатлениями о новой школе, он бы не поверил.

«Я, будучи уже старшеклассником, официально заявляю, что мы проведем достаточно мероприятий и с младшими ребятами, и с учителями. Эта школа обретет свою душу, которая в дальнейшем будет передаваться из поколения в поколение», — отметил Дима.

Ребят пригласил сюда глава Рузского городского округа. Николай Пархоменко осмотрел все классы, проверил столовую, спортзал и объявил о скором открытии уникального учебного заведения.

Скоро школа распахнет свои двери. И уже в марте дети придут сюда учиться. Здесь будут старшие классы Николай Пархоменко.

По его словам, родители и ребята попросили показать им новую школу. Глава Рузы организовал экскурсию для них и депутатов.

Новый образовательный корпус будет рассчитан на 550 мест. Его откроют на улице Лебеденко в поселке Тучково.

«Школа большая, светлая и уютная. Ее фойе, лестницы, коридоры, спортзал — все с высокими потолками, создающими впечатление огромного пространства, где очень много воздуха. Терминалы для электронного расписания и просмотра фото- и видеоматериалов, парты новой конструкции — все понравилось будущим хозяевам этого здания», — отметил Пархоменко.

Современная школа наполовину снимет вопрос второй смены в Тучкове. А это самый большой населенный пункт на территории округа. В рамках национального проекта строят еще одну школу. После ее ввода второй смены в поселке уже не будет.