Подмосковье 01 марта 2023, 16:55 Ученикам гимназии № 1 в Воскресенске рассказали об ответственном отношении к питомцам на «Уроках добра»

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Активисты и сторонники воскресенского отделения партии «Единая Россия» провели для учеников шестого класса гимназии № 1 «Уроки добра» в рамках проекта «Защита животного мира». На занятии ребята смогли больше узнать о собаках.

Детям рассказали историю одомашнивания собак, познакомили с породами и повадками четвероногих. Школьникам объяснили, что важно заботиться о питомцах и ответственно относиться к их судьбе.

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«Подобный урок [проходит] уже не первый раз. Ребята с удовольствием провели время, каждый рассказал о своем домашнем питомце и том, какая порода собак впечатлила его больше всего. Мы очень рады, что смогли подарить детям позитивные эмоции», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марина Бойко.

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