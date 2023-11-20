Подмосковье 20 ноября 2023, 11:00 Ученик из Лобни Кирилл Аверченко создал робот-пылесос для уборки в школьной мастерской Пресс-служба администрации города или района

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Школьник из Лобни Кирилл Аверченко собрал прототип робота-пылесоса, который может наводить порядок в столярной мастерской. Мальчик учится в лобненском лицее. По его словам, работа над изобретением заняла полтора месяца.

Кирилл рассказал, что сейчас существует много моделей роботов-пылесосов, но не все они подходят для уборки в мастерской.

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«Обычный робот не может качественно собрать стружку или опилки. Кроме того, робот должен быть недорогим и доступным для использования в школах. Я стремился создать именно такой аппарат», — отметил юный изобретатель.

На данный момент робот представляет собой движущуюся платформу с прикрепленным сверху небольшим пылесосом. Он передвигается по черной линии или по заранее заданной программе, собирая отходы. Многие детали для помощника на колесах Кирилл изготовил самостоятельно. Со временем планируется модернизировать конструкцию и оснастить ее собственным отсеком для мусора.

Со своим проектом Кирилл Аверченко принял участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

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