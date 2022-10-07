Учения по ликвидации аварий на электрических подстанциях прошли в Домодедове | 360°

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Учения по ликвидации аварий на электрических подстанциях прошли в Домодедове

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По легенде учений, из-за аварии на подстанции «Хомутово» без электроэнергии остались более трех тысяч жителей микрорайона Северный в Домодедове, а также целый ряд социально значимых объектов. Цель тренировки — подготовить бригады энергетиков к любым нештатным ситуациям.

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Для устранения крупной условной аварии отработан процесс особого режима работы, сбора штаба и взаимодействия со всеми структурами города. Часть действий показали с помощью видеороликов, а часть выполнили в реальном времени.

Безусловную важность учений, особенно в преддверии зимы, подчеркнул представитель Министерства энергетики Московской области Николай Босый. Положительно оценил слаженную работу всех задействованных структур глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и представители руководства компании «Мособлэнерго».  Энергетики выразили надежду, что отработанный замысел учений никогда не повторится в реальной жизни, однако специалисты должны быть готовы ко всему.

В конце учений на площади перед зданием городской администрации в Домодедове провели выставку специальной техники «Мособлэнерго» и служб города.

Недавно похожие учения по ликвидации условной аварии провели коммунальщики. На территории компании «Люберецкая теплосеть» они успешно ликвидировали предполагаемое повреждение в виде свища.

Электричество

Город Домодедово

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