Учения в честь Дня инженерных войск прошли в Подмосковье

День инженерных войск в Подмосковье отметили учениями. На вододроме танкового полигона Головеньки под Наро-Фоминском военнослужащие навели понтонный мост через реку. Учения прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

Подрыв льда на водной преграде — первый этап учений инженерных войск. Взрыв необходим для последующей укладки понтонно-мостовой переправы. Ее наведение в зимний период, пусть даже и аномально теплый, гораздо сложнее, чем летом.

«Могут не раскрываться понтонные звенья. Замки могут не всегда подчиняться, если на улице мороз, они могут замерзнуть, и работа затрудняется», — отметил командир понтонного взвода Александр Трухов.

Источник фото: телеканал «360»

На противоположный берег стометрового вододрома, согласно легенде, необходимо переправить тягач Урал-4320. Сделать это нужно в условиях, максимально приближенных к боевым.

Источник фото: телеканал «360»

Подавив огневое сопротивление условного противника, за считанные минуты военные инженеры организовали переправу с помощью понтонов.

«Инженеры 1-й танковой армии отрабатывают норматив по перевозке техники на другой берег. В рамках проведения занятий мы постепенно отрабатываем паромную переправу, затем — мостовую переправу. Солдаты должны быть подготовлены, так как специфика здесь своя есть», — сказал начальник инженерных войск 1-й танковой армии Западного военного округа Николай Овчаренко.

Умения и навыки, приобретенные в учениях, востребованы и в мирное время: в случае чрезвычайной ситуации — паводков, подтоплений, разливов рек — военные инженеры всегда готовы прийти на помощь гражданскому населению.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас существует еще много задач: разминирование, прокладка путей движения войск, подрыв и производство разрушений, добыча и очистка воды, а также маскировка», — добавил Николай Овчаренко.

День инженерных войск в России официально отмечается с 1996 года. 21 января 1701 года Петр Великий открыл «Школу пушкарского приказа». Она стала первой в Российской империи учреждением, контролирующим и регулирующим инженерную деятельность в войсках.