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    29 сентября 2020, 00:03

    Учения спецназовцев Росгвардии прошли в Подмосковном Мураново

    Анатолий Минкин

    Один из самых сложных элементов в подготовке бойца спецназа — это беспарашютное десантирование. Такие практические занятия для сотрудников и военнослужащих спецподразделений Центрального округа Росгвардии прошли в деревне Мураново Пушкинского городского округа Московской области.
    Учения спецназовцев Росгвардии прошли в Подмосковном Мураново

    Как сообщила пресс-служба Главного Управления региональной безопасности Московской области, бойцов поднимали на вертолете Ми-8 на различную высоту. После этого они без парашюта должны были спуститься на землю. Сделать они это могли при помощи крепкого каната или специального альпинистского снаряжения.

    В ходе занятий росгвардейцы оттачивали не только навыки десантирования без парашюта, но и нарабатывали опыт взаимодействия с экипажем вертолета и выпускающим инструктором. От этого тоже зависит успешное и безопасное проведение спуска.

    В учениях приняли участие военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Пересвет» и сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Главных управлений Росгвардии по Москве и Московской области.

    Новости SMI.FM