Учения спецназовцев Росгвардии прошли в Подмосковном Мураново

Один из самых сложных элементов в подготовке бойца спецназа — это беспарашютное десантирование. Такие практические занятия для сотрудников и военнослужащих спецподразделений Центрального округа Росгвардии прошли в деревне Мураново Пушкинского городского округа Московской области.

Как сообщила пресс-служба Главного Управления региональной безопасности Московской области, бойцов поднимали на вертолете Ми-8 на различную высоту. После этого они без парашюта должны были спуститься на землю. Сделать они это могли при помощи крепкого каната или специального альпинистского снаряжения.

В ходе занятий росгвардейцы оттачивали не только навыки десантирования без парашюта, но и нарабатывали опыт взаимодействия с экипажем вертолета и выпускающим инструктором. От этого тоже зависит успешное и безопасное проведение спуска.

В учениях приняли участие военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Пересвет» и сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Главных управлений Росгвардии по Москве и Московской области.