Техногенная катастрофа, потоп, массовая авария. Учения спасателей-добровольцев прошли в Ногинске

Спасатели-добровольцы показали, на что способны. На учениях в Ногинске смоделировали техногенную катастрофу, потоп и массовую аварию. Реалистичные учения прошли во время слета, который посвятили памяти Героя России Евгения Зиничева. Он погиб, спасая человека.

Все слышали трагическую историю гибели главы МЧС Евгения Зиничева. И слет спасателей-добровольцев в Ногинске посвятили его имени. Посмертно Зиничеву присвоили звание Героя России. Он был спасателем по профессии, а ребята, приехавшие на слет, захотели помогать людям без образования и опыта.

Во время учений волонтеры отработали действия при техногенной катастрофе на нефтедобывающем предприятии, потопе и массовой аварии.

Волонтеры могут далеко не все, что делают сотрудники МЧС. Но польза от них, безусловно, есть.

«Мы можем в помощь какую-то пойти спасателям, пожарным для устранения последствий ЧС. Нас могут вызвать как гуманитарную помощь. Мы можем оказать первую медицинскую помощь, занимаемся промышленным альпинизмом, пожарной безопасностью», — пояснил Андрей Барт, доброволец всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Всероссийскому студенческому корпусу спасателей уже 20 лет. Принимают в ряды добровольцев с 14 лет. Вступить легко: нужно оставить заявку на сайте и ждать рассмотрения письма. Числиться для галочки в организации не выйдет — надо проходить обучение, ездить на слеты.

«Очень много опыта переняли у ребят-спасателей, которые нам преподавали промышленный альпинизм, познакомились с новым оборудованием», — поделился впечатлениями Андрей Барт.

Участники учились и жили в полевых условиях — спали в палатках, готовили сами.

На слет, который принял спасательный центр Ногинска, съехались сотни добровольцев. С ними работали действующие спасатели международного класса. В МЧС считают, что обучение волонтеров — важный и необходимый процесс.

«Не надо нам никаких необученных добровольцев, они только будут сами создавать угрозу, если они не прошли курс подготовки, поэтому такие смены очень важны», — заявил Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам.

Добровольцы работают не за зарплату, а оттого и не по графику, а по велению души.

«Чем больше будет такой осознанной готовности помогать другим людям, тем в более безопасном мире мы все будем жить», — отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

И речь идет не только о теоретической готовности. Добровольцы закалены и в учениях, и в условиях реальных чрезвычайных ситуаций.

«Сама подготовка занимает много времени. У нас когда этим летом в Крыму были наводнения — люди там по 20–30 дней находились, сначала в одном населенном пункте, вроде уже домой собрались — в соседнем случилось. И к нашей радости и радости населения никто там не сказал: мы промокли, мы продрогли. Они тратили свое личное время», — рассказал Алексей Малов, инструктор, спасатель первого класса.

Стать добровольцем и помочь тем, кто оказался в рудной ситуации, может каждый. Бояться нечего, ведь всему необходимому обучают профессионалы.