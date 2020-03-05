Масштабные учения провел Мособлпожспас в Дубне

Мособлпожспас провел масштабную тренировку в Дубне. В учениях приняло участие более 15 подразделений.

На учениях присутствовали отряды из Дубны, Рузы, Одинцова, Солнечногорска и других городских округов региона. Всего более 15 подразделений. Тема тренировки — весенний паводок.

Стратегию и тактику действий всех подразделений обсудили заранее. Руководители разработали широкомасштабный сценарий развития событий. Были поставлены предварительные задачи, создан алгоритм ликвидации ЧС.

«Слаженная командная работа, о которой всегда говорит наш губернатор, дает свой результат. И я сегодня понимаю, что работа штабов КЧС и рабочих групп не проходит зря. И наши люди в таких тренировках отрабатывают свои умения и навыки, соответственно», — отметил Максим Данилов, глава Дубны.

По легенде, в этот день произошло все, что только возможно — и обрыв линий связи, и падение вертолета, и авария на электросетях. В одиночку такие проблемы не разгрести. Нужно, чтобы много людей и техники работали быстро и эффективно. Участники и организаторы учений остались довольны результатами. Говорят — тяжело в ученье, легко в бою.