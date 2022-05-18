Учения пожарных спасателей провели в Успенском

В селе Успенском Одинцовского городского округа «Мособлпожспас» провел учения пожарных спасателей.

Все участники мероприятия — опытные спасатели, за их плечами много лет службы. В рамках учений специалисты провели эвакуацию с крыши здания и транспортировку пострадавших при ДТП. После каждого испытания участники обсуждали недочеты и делились опытом. Помимо практических занятий, в программу входила и теория.

«Мы также провели теоретические занятия: разбор завалов, технологию проведения аварийно-спасательных работ, поиск в лесу и другие виды чрезвычайных ситуаций разобрали», — рассказал начальник ПСО № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Тепленин.

Подобные учения — это часть подготовки спасателей к аттестации. Она проводится каждые три года, так как в этой профессии необходимо постоянно держать себя в форме.

В этом году аттестационные экзамены начнутся уже 23 июня.