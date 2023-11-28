Подмосковье 28 ноября 2023, 19:29 Учения под контролем главы МЧС прошли на федеральной трассе в Подмосковье Главное управление МЧС России по Московской области

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Под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова на трассе М-11 «Нева» прошли учения. Их провели на территории Подмосковья, а также столицы, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и Санкт-Петербурге.

«На одной из основных автомобильных магистралей нашей страны важно обеспечить безопасность дорожного движения и минимизировать риски возникновения аварий, особенно в осенне-зимний период. В случае необходимости мы должны оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы», — рассказал Куренков.

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На 97-м километре ФАД М-11 в Клину отработали ликвидацию заторов из-за ДТП вследствие гололедицы. В пробке встали около тысячи машин, 200 грузовиков и 40 автобусов. К учениях привлекли силы «Мособлпожспаса», аварийно-спасательные формирования Клина и Солнечногорска.

В мероприятии принял участие 71 человек и 33 спецмашины. Поставленные адачи выполнили.

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