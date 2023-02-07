Подмосковье 07 февраля 2023, 14:04 Учения по тушению пожара прошли в котельной в Серебряных Прудах

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Пожарно-тактическое занятие прошло в котельной в Серебряных Прудах. Условное возгорание произошло из-за взрыва газа после сбоя в работе оборудования.

Спасатели тушили условное возгорание в котельной № 1. По легенде, оно произошло из-за аварийного сбоя в работе оборудования, после чего случился взрыв газа.

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Начальник пожарно-спасательной части Евгений Садофьев рассказал, что участники мероприятия провели разведку, поиск пострадавших и потушили огонь в нормативные сроки.

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«По окончании тренировки работники ПСЧ-207 провели противопожарный инструктаж с персоналом котельной и напомнили гражданам алгоритм действий при возникновении пожара», — добавил он.

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