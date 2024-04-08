08 апреля 2024, 16:27
Учения по тушению лесных пожаров прошли в Воскресенске
Работники Центрлесхоза и представители Виноградовского лесничества отработали действия при тушении пожаров. Во время учений спасатели задействовали три автомобиля: ГАЗ, «Урал» и «Нева».
Всего в тренировке приняли участие шесть человек. Они сумели ликвидировать тренировочное возгорание в кратчайшие сроки. Комлесхоз Московской области напоминает, что перед началом пожароопасного периода учения проводятся на всех лесопожарных станциях Центрлесхоза.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пожары
Лесные пожары
Воскресенск
Реклама
Реклама