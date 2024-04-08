Подмосковье 08 апреля 2024, 16:27 Учения по тушению лесных пожаров прошли в Воскресенске Комитет лесного хозяйства Московской области

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Работники Центрлесхоза и представители Виноградовского лесничества отработали действия при тушении пожаров. Во время учений спасатели задействовали три автомобиля: ГАЗ, «Урал» и «Нева».

Всего в тренировке приняли участие шесть человек. Они сумели ликвидировать тренировочное возгорание в кратчайшие сроки. Комлесхоз Московской области напоминает, что перед началом пожароопасного периода учения проводятся на всех лесопожарных станциях Центрлесхоза.

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