Учения по противовоздушной обороне столицы проведут в Подмосковье

В Московской области 21 июля проведут тактические учения по отработке противовоздушной обороны Москвы. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что учения пройдут на базе зенитного ракетного полка и радиотехнического батальона.

«В ходе учений будут продемонстрированы практические действия боевых расчетов ЗРС С-400 и ЗРПК „Панцирь-С1“ по обнаружению, перехвату и отражению массированного налета условных воздушных целей на объекты города Москвы и центрального промышленного района РФ, а также нарушителя государственной границы РФ, направляющегося на столицу», — сказано в сообщении.

«Панцирь-С» необходим для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Кроме того, его могут использовать для защиты от наземных и надводных угроз.

Систему С-400 «Триумф» используют для поражения различных средств воздушного нападения. Речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, гиперзвуковых целях, баллистических ракетах и других целях. На расстоянии до 400 километров система может поражать аэродинамические цели, которые движутся со скоростью до 4,8 километра в секунду. При этом они могут находиться на высоте до нескольких десятков километров.