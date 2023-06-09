Подмосковье 09 июня 2023, 12:50 Учения по ликвидации очага птичьего гриппа прошли в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Учения по локализации условного очага гриппа птиц прошли в Сергиевом Посаде. Они состоялись на базе ветеринарной станции.

По легенде учений ветеринарную службу поступила информация о падеже птиц на территории личного подсобного хозяйства. Специалисты провели тренировку в очаге и угрожаемой зоне по введению и снятию карантина. Они отработали все этапы мероприятий — от отбора проб до проведения дезинфекции.

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Учения проводят для совершенствования знаний и навыков специалистов при локализации ликвидации очага птичьего гриппа.

Как рассказали в Минсельхозпроде, сейчас в Подмосковье сохраняется благополучная обстановка по вирусу.

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