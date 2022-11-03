Учения по ликвидации очага оспы овец и коз провели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 10:31 Учения по ликвидации очага оспы овец и коз провели в Подмосковье

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Масштабные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации очага оспы коз и овец прошли в Подмосковье в деревне Красино под Истрой. Специалисты отработали схему действий в случае распространения болезни на базе одной из ферм.

Об этом сообщили в Госветслужбе региона. Ее руководитель, замглавы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский рассказал, что всего в области около 100 тысяч овец и коз. За их здоровьем следят свыше двух тысяч ветеринаров. Исследования в рамках учений проводили в 12 лабораториях.

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«Оспа — опасный вирус, который быстро распространяется и наносит скотоводству огромный ущерб. И здесь большую роль играют отработанные действия ветеринарных служб», — отметил он.

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По легенде учений, на ферме признаки оспы обнаружили у нескольких животных. Специалисты должны были ликвидировать очаг и предотвратить распространение вируса. Так, ветеринары выехали на место. Взяли пробы биоматериала и дезинфицировали территорию, в том числе транспорт. Затем они вакцинировали животных.

В мероприятии приняли участие специалисты из восьми регионов ЦФО. Они обменялись опытом с коллегами из Татарстана в радиологической безопасности. Позже для главных врачей и эпизоотологов проведут лекцию и экзамен.

Профилактические мероприятия проводят на фермах Подмосковья регулярно. Лаборатории работают круглосуточно и без выходных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.