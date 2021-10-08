Учения по безопасности при чрезвычайной ситуации провели в Электростали

Жители Электростали отработали порядок действий при чрезвычайном происшествии благодаря учениям. Пункт выдачи противогазов развернули в школе № 22, там же состоялся мастер-класс по их применению.

Учения прошли в рамках месячника по гражданской обороне, ведь жители близлежащих домов, а это свыше четырех тысяч человек, должны знать, куда идти в случае ЧП.

Это отметил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям управления территориальной безопасности администрации округа Евгений Курнев.

В моменты мобилизации поступает команда выдать нашему неработающему населению противогазы. И в этом пункте мы выдаем 4,2 тысячи штук Евгений Курнев.

Курнев добавил, что пропускная способность пункта выдачи в школе № 22 — около 180–200 человек в час.

А в городской бане заработал санитарно-обмывочный пункт. В случае ЧС, если есть опасность химического и радиационного заражения, именно сюда придут жители.

За 10 часов могут провести обработку 720 человек — процесс непростой и состоит из нескольких этапов.

Санитарные меры начинаются уже на улице, где разворачивают контрольный пост. Затем площадка частичной обработки, пункт приема верхней одежды и сама обработка.

А в финале ждут дозиметрический контроль и осмотр врача, подчеркнул директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйлов.

Основные задачи, которые мы ставим, — это организовать подготовку людей и проверить готовность к реальной возможности защитить население, территории от угроз Олег Мануйлов.

Месячник по гражданской обороне стартовал 1 октября, и уже прошла всероссийская штабная тренировка. Кроме того, были проверены системы оповещения населения.