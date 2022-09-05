Подмосковье 05 сентября 2022, 17:53 (обновлено: 05 сентября 2022, 19:06) Поделиться Telegram

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Viber Учения для подготовки к отопительному сезону проведут в Домодедове

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Масштабные командно-штабные учения проведут в Домодедове в рамках подготовки к отопительному сезону. На них отработают организацию работы во время нарушений на сетях из-за низких температур. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Среди участников учений будут сотрудники Минэнерго, министерств образования, здравоохранения и ЖКХ, а также другие ведомства. По легенде, потребители микрорайона Северного останутся без света из-за технологических нарушений. Филиал «Мособлэнерго» введет особый режим работы для устранения аварии.

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Как рассказал глава Минэнерго Александр Самарин, на учениях специалисты отработают на практике проблемные вопросы, которые могут возникнуть в холодное время года.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На эти цели регион получил льготный кредит.

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