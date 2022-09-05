Все новости

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Подмосковье

05 сентября 2022, 17:53

(обновлено: 05 сентября 2022, 19:06)

Учения для подготовки к отопительному сезону проведут в Домодедове

Читать 360tv в

Масштабные командно-штабные учения проведут в Домодедове в рамках подготовки к отопительному сезону. На них отработают организацию работы во время нарушений на сетях из-за низких температур. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Среди участников учений будут сотрудники Минэнерго, министерств образования, здравоохранения и ЖКХ, а также другие ведомства. По легенде, потребители микрорайона Северного останутся без света из-за технологических нарушений. Филиал «Мособлэнерго» введет особый режим работы для устранения аварии.

Реклама

Как рассказал глава Минэнерго Александр Самарин, на учениях специалисты отработают на практике проблемные вопросы, которые могут возникнуть в холодное время года.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На эти цели регион получил льготный кредит.

ЖКХ

Электричество

Коммунальные аварии

Город Домодедово

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама