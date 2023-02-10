10 февраля 2023, 16:32
Учения диспетчерских служб Комлесхоза стартовали в Подмосковье
В Московской области начались учения для проверки готовности диспетчерских служб при лесных пожарах. Мероприятия организовало ФБУ «Авиалесохрана».
«Проверяется время реагирования, корректность поставленных задач, направленных на ликвидацию возгорания, правильность передачи информации и заполнения всех отчетных форм», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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Так, учения проводят для областных диспетчерских служб, сотрудников филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, государственных бюджетных учреждений и ООПТ федерального значения.
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По словам главы комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова, после учений их участники обсудят результаты мероприятия в режиме видеоконференции.
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