Подмосковье 10 февраля 2023, 16:32 Учения диспетчерских служб Комлесхоза стартовали в Подмосковье

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В Московской области начались учения для проверки готовности диспетчерских служб при лесных пожарах. Мероприятия организовало ФБУ «Авиалесохрана».

«Проверяется время реагирования, корректность поставленных задач, направленных на ликвидацию возгорания, правильность передачи информации и заполнения всех отчетных форм», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Так, учения проводят для областных диспетчерских служб, сотрудников филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, государственных бюджетных учреждений и ООПТ федерального значения.

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По словам главы комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова, после учений их участники обсудят результаты мероприятия в режиме видеоконференции.

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