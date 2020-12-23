Боеприпас калибром 125 мм нашли в комплексе по переработке отходов в Кашире

Сотрудники каширского комплекса по переработке отходов «Дон» нашли среди мусора снаряд. На место приехали правоохранители и выяснили, что боеприпас был тренировочным.

Сотрудникам полиции о нахождении снаряда заявили днем 22 декабря, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Боеприпас обнаружили на транспортировочной линии комплекса в деревне Малое Ильинское.

Снаряд изучил полицейский-взрывотехник, который заключил, что предмет представляет собой учебно-тренировочный выстрел калибра 125 миллиметров типа ВОФ-36-36. На снаряде не было следов прохождения ствола, а на корпусе и взрывателе отсутствовала маркировка. Боеприпас никакой опасности не нес, поэтому сотрудников комплекса решили не эвакуировать.

Охраной общественного порядка на предприятии занимались семь сотрудников полиции и три служебные машины. Найденный снаряд 23 декабря отправят в экспертно-криминалистический центр МВД.