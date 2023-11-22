Подмосковье 22 ноября 2023, 17:01 Учебный склон горнолыжного комплекса в Подольске заработает 25 ноября Добрынина Галина

Читать 360tv в

Горнолыжный склон в комплексе «Красная горка» в Подольске подготовили к сезону на 90%. Там уже оборудовали подъемник, прокат оборудования и кафе. На данный момент продолжается оснежение основных склонов. Об этом сообщил директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

«25 ноября здесь начнет заниматься детская горнолыжная школа с инструкторами. Вторая пушка сыплет снег на основной склон. Подготовили для проката горные лыжи и сноуборды, в этом сезоне увеличили на 30% количество снаряжения», — сказал Сабуров.

Реклама

Комплекс подготовит 215 комплектов для катания на сноубордах, 210 комплектов горных лыж и 90 тюбингов.

В январе здесь планируют провести традиционные соревнования памяти горнолыжника Михаила Кузнецова. Участниками гонки станут около 200 спортсменов из Москвы и Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».