Учебный корпус для начальных классов Видновской гимназии достроят в декабре

В Ленинском округе продолжают строить учебный корпус Видновской гимназии. Ввести здание в эксплуатацию планируют в декабре. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Учебный корпус МАОУ «Видновская гимназия» в Жуковском проезде города Видное готов на 80%.

«Ввод в эксплуатацию планируется в декабре. На объекте 164 рабочих и пять единиц техники. Завершаются фасадные и кровельные работы, ведутся чистовая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей. На 90% завершено благоустройство прилегающей территории. Работы в графике», — рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В новом трехэтажном корпусе будет находиться блок начальных классов гимназии. В здании будет все необходимое для комфортного обучения детей. Корпус оснастят современной мебелью и оборудованием. В здании будут учебные классы и помещения для внеурочной работы, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, столовая.

Рядом с корпусом будут спортивное ядро и места для отдыха. Во время строительства учли требования доступности для маломобильных групп населения. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Образование» за средства бюджета.