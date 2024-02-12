Подмосковье 12 февраля 2024, 09:51 Учебный корпус школы № 10 построят в Мытищах к 2026 году Группа "Самолет"

Читать 360tv в

Учебные корпус школы № 10 на 200 мест построят в Мытищах по программе комплексного развития территорий микрорайона 20. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, строительством займется группа «Самолет». Площадь четырехэтажного здания составит 3,7 тысячи квадратных метров, там будут заниматься ученики 5-11-х классов.

Реклама

На первом этаже корпуса будет работать столовая на 200 мест, на втором — учебные классы и центр детских инициатив, на третьем — теплый переход между двумя зданиями, а также лаборантские и кабинет изобразительных искусств. На последнем этаже дети будут изучать информатику и химию.

На территории обустроят спортивные площадки, футбольное поле, а также проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».