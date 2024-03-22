Подмосковье 22 марта 2024, 15:28 Учебный корпус на 300 мест пристроят к гимназии № 6 в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске начались подготовительные работы для строительства пристройки к гимназии № 6, расположенной на улице Банковская. Новый корпус гимназии рассчитан на 300 учеников.

На данный момент подрядчик занимается планированием территории, созданием условий для хранения строительных материалов, организацией доступа к стройке, а также установкой временных жилых модулей.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул важность строительства социальных объектов, таких как школы и детские сады. Он отметил, что к 2025 году планируется завершить строительство нового корпуса гимназии № 6 и провести обновление основного здания, построенного в 1980 году.

Новое здание включит в себя учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовую с кухней. Общая площадь составит более 13,1 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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