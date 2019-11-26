Учебный корпус колледжа «Энергия» открылся в Ногинске. Там будут обучать айтишников

В Ногинске открылся учебный корпус колледжа «Энергия». Это новый тип учебных заведений, которые строятся по принципу еврокампуса. Первый блок почти готов к работе. Осталось укомплектовать кабинеты. Занятия начнутся уже в декабре.

Источник фото: телеканал «360»

В перспективе здесь появится настоящий студенческий городок. То есть молодые люди будут жить и обучаться в одном месте. Получить новую профессию смогут не только жители Богородского округа. Всего здесь будут учиться до 400 студентов

Студент четвертого курса Влад Иванов с детства мечтал быть программистом. В три года он разобрал компьютер, чтобы посмотреть, что же внутри. Молодой человек уверен: хороший айтишник должен быть усидчивым, уметь творчески мыслить, разбирать задачу на подзадачи и строить быстрый алгоритм решения.

Пока учебный корпус занимает только первый этаж. Шесть аудиторий распахнут двери для 200 человек. Здесь будут обучаться студенты по специальности «Информационные системы и программирование», в том числе, из структурного подразделения Богородское. Партнером выступает крупнейший в России провайдер «Ростелеком».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы на этой площадке собираем весь IT-блок, это все пять специальностей этого направления, и будем готовить здесь айтишников для всей Московской области», — сказал Нерсес Нерсесян, директор Подмосковного колледжа «Энергия».

В каждой аудитории планируется установить по 15 компьютеров, мультимедийные доски.

Кстати, помогали в ремонте студенты, которые обучались по строительным специальностям образовательного учреждения. К Новому году будут доделаны конференц-зал и столовая.

«Рабочие профессии останутся в главном корпусе на Интернационала, здесь только специалисты, потом ситуация изменится», — уточнил Сергей Тимошинов, заместитель заведующего СП Богородское.

Источник фото: телеканал «360»

Совместно с ИП «Богородский» и Торгово-промышленной палатой округа была разработана дорожная карта с наиболее востребованными специальностями. Одна из них «Информационные системы и программирование». Таким образом, можно рассчитывать на то, что в ближайшие три года в крупнейший технопарк будут трудоустроены почти 360 студентов Подмосковного колледжа «Энергия».