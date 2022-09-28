Учебный корпус бывшего техникума реконструируют в Ступине | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Учебный корпус бывшего техникума реконструируют в Ступине

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Бывшее здание Авиационно-металлургического техникума имени А. Т. Туманова в Ступине реализовали на торгах под реконструкцию. Вместе с участком его купили за более чем 23,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в Минимуществе региона.

Как рассказала глава министерства Наталья Адигамова, площадь земельного участка составила 1,8 тысячи квадратных метров, а самого корпуса — 2,5 тысячи. Ранее победитель торгов реализовывал проект строительства медицинского центра и торговых площадей.

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Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме. Он отметил, что это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.

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