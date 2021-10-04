Учебный кластер при физтех-лицее в Долгопрудном построили на треть

Строительство уникального образовательного кластера при физтех-лицее имени Капицы завершили на треть в Долгопрудном. Вскоре там появятся детский технопарк, здание начальной школы и кампус для проживания.

Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, уже приступили к подготовке фасада корпуса для начальных классов.

Общая готовность начальной школы, детского технопарка, корпуса для проживания ребят и котельной составляет более 30% Владимир Локтев.

По его словам, каждый день на площадке работают свыше 200 человек. Они трудятся в несколько смен. Задействовали пять единиц техники.

Сейчас в корпусе начальной школы уже занимаются и кладкой внутренних стен, обустройством кровли. Все работы проводят по президентскому проекту «Образование».

Сдать это помещение и котельную запланировали в августе 2022 года, а детский технопарк и кампус для проживания — в августе 2023-го.