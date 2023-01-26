Подмосковье 26 января 2023, 15:41 Учебный класс для дошкольников появился в онкологическом диспансере в Балашихе

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Первая госпитальная школа для детей четырех-семи лет открылась в Московском областном онкодиспансере (Балашиха). Это особенно важно для ребят, которые вынуждены подолгу находиться в больнице.

Госпитальная школа в Мособлдиспансере была создана четыре года назад, но занятия для младших ребят дошкольного возраста появились только сейчас.

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«Я очень рада, что с нашими маленькими пациентами будут заниматься педагоги. Учителя помогут им не отстать от сверстников. Мы надеемся, что в будущем ребята спокойно вольются в учебный процесс в своих школах», — говорит заведующая детским онкологическим отделением диспансера Евгения Инюшкина.

В Подмосковье это первый подобный класс. Кроме педагогов с детьми и их родителями будут заниматься психологи. Это очень важно для социальной адаптации пациентов, которые долго лечатся от тяжелой болезни.

«К каждому ребенку у нас индивидуальный подход. Мы не только учим детей по общеобразовательной программе, но и стараемся занять их интересными увлечениями», — рассказал руководитель проекта «УчимЗнаем» Иван Долуев.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье получило поддержку президента России для строительства детского госпиталя в Красногорске. Современный объект с ультраоборудованием планируется сдать досрочно — через год с половиной.

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